CLUJ - Scandalul dintre doi barbati s-a terminat cat se poate de rau pentru ambii: Unul a fost injunghiat, iar celalalt a incercat sa se sinucida

Un conflict intre doi barbati s-a terminat cat se poate de rau pentru ambii. Incaierarea a avut loc joi, 29 septembrie, in localitatea Jucu de Sus, unde fostul sot si actualul iubit al unei clujence s-au luat la harta din cauza femeii.Potrivit Ziua de Cluj, fostul sot al femeii l-ar fi urmarit pe actualul iubit al acesteia pana la toaleta unui local, acolo l-ar fi electrocutat si injunghiat, apoi s-a urcat in masina si a plecat in tromba. Ajuns in fata blocului unde locuieste, fostul sot a ... citeste toata stirea