Cluj: Se cauta un alt martor la accidentul din Piata Stefan cel Mare, unde a murit profesorul UTCN Cluj - VIDEO si FOTO cu martorul

Procurorii clujeni cauta un alt martor al accidentului din 22 noiembrie 2021, in care a murit profesorul de la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Radu Balan.Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au intervenit ca urmare producerii unui accident de circulatie semnalat la data de 22 noiembrie 2021., in jurul orei 14.00, in Piata Stefan cel Mare.Vezi AICI video cu accidentul!Un barbat ... citeste toata stirea