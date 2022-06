Cluj: Sentinta JUSTA in cazul tinerei surdo-mute injunghiata de 10 ori de partenerul ei. Detaliile din proces sunt SOCANTE

Judecatorii clujeni au facut dreptate in cazul tinerei surdo-mute, care a fost injunghiata in mod repetat de partenerul ei de viata, in iulie 2021, caz care a socat opinia publica.In urma cu aproape un an, dupa ce s-au distrat la un festival gastronomic din Cluj-Napoca, doi tineri - un barbat de 32 de ani din Cluj-Napoca si partenera lui, de 25 de ani, au fost implicati intr-un caz grav, care se putea solda cu decesul femeii.Tanara a fost injunghiata de 10 ori de barbat, care a facut o criza ... citeste toata stirea