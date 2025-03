Cluj: Situatie alarmanta in cartierul Manastur din cauza oamenilor strazii! Locuitorii sunt ingrijorati si cer masuri rapide: "E fum inecacios"

In apropierea fostei Scoli Generale 6 din cartierul Manastur, mai multe persoane aflate in dificultate si-au gasit adapost, iar locuitorii din zona trag un semnal de alarma.Acestia au precizat ca uneori se poate observa un foc deschis care produce fum inecacios, generand disconfort si ingrijorare in randul oamenilor.CITESTE SI: Centrele de reciclare din Cluj, acaparate de catre oamenii strazii. Clujenii cer masuri urgente: "Chiar nu se poate face nimic?"Localnicii din zona sunt ingrijorati, ... citește toată știrea