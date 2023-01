Politistii clujeni au depistat un sofer care a fost agresiv in trafic si l-au lasat pieton.In cursul zilei de ieri, 3 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca - Biroul Rutier au demarat verificari, in contextul aparitiei unor imagini in spatiul public care au surprins un participant la trafic manifestand un comportament agresiv in conducerea ... citeste toata stirea