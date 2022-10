Cluj: Sofer beat, blocat cu masina de un alt conducator cu spirit civic. Politia Cluj: Il felicitam!

Un clujean cu spirit civic a reusit sa blocheze in trafic un alt sofer care conducea mort de beat.In 22 octombrie, politistii Biroului Rutier Cluj au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui conducator auto in varsta de 66 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, depistat sub influenta bauturilor alcoolice.La baza aspectelor constatate si a masurilor legale luate de catre politisti se regaseste responsabilitatea civica manifestata de un alt participant la trafic, care a sesizat situatia observata. ... citeste toata stirea