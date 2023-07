Un sofer a fost amendat pentru ca nu a oprit la bariera de la trecerea de la nivelul cu calea ferata de pe strada Fabricii de Zahar.Marti, 10 iulie, in jurul orei 07.40, politistii Biroului Rutier Cluj, aflati in cadrul activitatilor derulate pentru siguranta traficului, au identificat pe strada Fabricii de Zahar din municipiu, un conducator auto in varsta de 34 de ani, care nu a respectat obligatia de a opri autovehiculul la trecerea la nivel cu cale ferata, in contextul in care barierele ... citeste toata stirea