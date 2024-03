Cluj: Soferi prinsi beti sau sub influenta substantelor interzise pe strazi. Clujenii, legitimati cu ajutorul noului sistem de verificare eDAC

Mai multi soferi au fost prinsi circuland beti sau sub influenta stupefiantelor in noaptea de sambata. Politistii au legitimat peste 500 de persoane folosind noul sistem de verificare a documentelor de identitate eDAC.,,Incepand cu data de 31 martie a.c., ora 00.00, in contextul aderarii Romaniei la spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime, a fost operationalizat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne un nou sistem de verificare a documentelor de identitate.", transmite IPJ Cluj. ... citește toată știrea