Politistii clujeni au intervenit sambata la un accident rutier produs pe DJ109C pe raza comunei Esaga, in afara localitatii. Soferul care a ajuns intr-un sant a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat."Un conducator auto in varsta de 40 de ani, din municipiul Gherla, care se deplasa cu un autoturism in directia localitatii Gherla, pe fondul consumului de alcool ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, autovehiculul parasind ... citeste toata stirea