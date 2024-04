Cluj - Soferul de autobuz s-a dat jos la taximetrist, dupa ce l-a fortat sa puna frana brusca. Calatorii, la un pas de a se prabusi - VIDEO

Soferul unui autobuz a fost la un pas de accident din cauza unui taximetrist care a oprit in strada pentru a lasa o clienta. Conducatorul mijlocului de transport a fost obligat sa puna frana brusca, iar calatorii au fost la un pas de a cadea pe jos.Incidentul s-a produs marti dimineata, in jurul orei 9.00, la plecare din statia de la Cinema Marasti. Soferul autobuzului a iesit corespunzator din statie, dar un taximetrist i-a oprit in fata pentru a lasa o clienta. La circa 5 metri de acest loc ... citește toată știrea