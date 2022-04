Cluj: Soferul unui BMW filmat cand intra intentionat intr-o masina, la intersectia Cosbuc cu Iulius Hossu - VIDEO

Soferul unui super BMW a fost filmat pe strada George Cosbuc, in dreptul stadionului Cluj Arena, luni dupa-amiaza, in timp ce a pornit in tromba de la semafor si a lovit un SUV, la intersectia cu strada Cardinal Iuliu Hossu.E drept ca BMW - ul avea prioritate in intersectia unde s-a produs accidentul, dar viteza a fost una exagerata. In plus, SUV -ul a fost lovit in lateral spate, ceea ce indica faptul ca masina era deja in intersectie si BMW -ul ... citeste toata stirea