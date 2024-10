Cluj: Tanar de 25 de ani, salvat cu greu de pompierii clujeni, dupa ce si-a prins mana intr-un utilaj agricol. O clipa de neatentie era sa-l coste viata!

Tanar de 25 de ani, ranit dupa ce si-a prins mana intr-un utilaj agricol! Pompierii au intervenit cu utilaje speciale pentru a i-o scoateIn urma cu putin timp, pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit rapid in localitatea Ghirolt, comuna Alunis, judetul Cluj unde un barbat a suferit un accident grav, prinderea unui membru superior intr-un utilaj agricol."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in urma cu putine momente in localitatea Ghirolt, comuna Alunis, unde un ... citește toată știrea