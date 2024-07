Cluj- Tanar de 29 de ani, gasit mort in conditii suspecte. Familia e convinsa ca niste localnici sunt in spatele tragediei. ATENEsIE: IMAGINI SOCANTE

AVERTISMENT: Va avertizam ca articolul contine imagini extrem de violente, care va pot afecta emotionalTanarul a fost gasit spanzurat la 1 km de staulul de oi. Pe corp avea urme de violentaUn tanar in varsta de 29 de ani din satul Feldioara, comuna Catina, judetul Cluj, a fost gasit mort in conditii care, sustine familia, sunt cel putin suspecte. Szegedi Ferencz Imre a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui, in data de 30 mai, dar circumstantele mortii acestuia nu le sunt inca clare ... citește toată știrea