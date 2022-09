O tanara de 17 ani din localitatea Caprioara, comuna Recea-Cristur, a disparut de acasa si este cautata de familie.Marti, 20 septembrie, sectia 5 Politie Rurala Dej a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul zilei, in jurul orei 15.30, COVACI SONIA, in varsta de 17 ani, din localitatea Caprioara, comuna Recea-Cristur a plecat de la domiciliu si nu s-a intors pana in prezent. ... citeste toata stirea