Cluj. Tanara de 21 ani, moarta in urma unui groaznic accident. Cum s-a produs tragedia

In aceasta dimineata un accident teribil a luat viata unei tinere de doar 21 de ani, din judetul Cluj. Fata se afla incarcerata si inconstienta, in stop cardio-respirator, cand pompierii au ajuns la fata locului. Cu regret, ISU anunta ca manevrele de resuscitare au esuat.In urma coliziunii intre doua masini, alte trei persoane au fost transportate la spital in stare de constienta si cu leziuni minore. A fost vorba despre doi barbati si o minora de doar 10 ani.Cum s-a produs tragedia Din ... citeste toata stirea