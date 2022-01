Cluj: Tanarul de 20 de ani dat disparut miercuri a fost gasit SPANZURAT intr-o padure din Floresti

Tanarul de 20 de ani care a fost dat disparut de politistii clujeni miercuri, 12 ianuarie, a fost gasit astazi, spanzurat, intr-o padure din Floresti."La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 04.00, intr-o zona impadurita din extravilanul localitatii Floresti a fost gasita spanzurata o persoana de sex masculin.La fata locului, politistii au stabilit identitatea acesteia, respectiv a tanarului in varsta de 20 de ani, plecat voluntar de la domiciliu, la data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei ... citeste toata stirea