Cluj- Trafic paralizat in Floresti! Soferii au stat bara la bara zeci de minute: "In 50 de minute am facut 800 m" FOTO

Clujenii care au circulat miercuri dimineata pe ruta Floresti - Cluj-Napoca au avut parte de un adevarat test al rabdarii, fiind prinsi intr-un ambuteiaj in trafic.S-a format o coloana de sute de masini, iar situatia a afectat strazile Avram Iancu, Cetatii, Muncitorilor, Poligonului, Tautiului, cat si alte strazi adiacente. Soferii au stat in trafic zeci de minute pentru a ajunge la munca, iar circulatia transportului in comun a fost si ea afectata.Motivul ar fi blocarea unei bretea de ... citește toată știrea