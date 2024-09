Cluj: Traficant de stupefiante din Turda, saltat de politisti. Individul a fost prins langa casa cu 5 pungi pline de ,,marfa"

Un traficant de substante psihoactive a fost retinut de politistii clujeni.Autoritatile i-au documentat activitatea infractionala aproape 2 ani, acesta fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efect psihoactiv.Acesta vindea droguri clujenilor cu 50 de lei gramul.,,Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in perioada ianuarie 2023 - septembrie 2024, in mod repetat, in baza aceleiasi rezolutii infractionale si ... citește toată știrea