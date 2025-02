Cluj: Tragedie fara margini in Campia Turzii! O mama a doi copii si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier. Un sofer de 19 ani i-a adus sfarsitul

O clujeanca a lasat in urma doi copii, dupa ce si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier azi noapte, in Campia Turzii.Femeia de 29 de ani a ramas incarcerata in masina, dupa ce un sofer de 19 ani a efectuat o depasire periculoasa pe strada Laminoristilor.Salvatorii au actionat rapid pentru extragerea victimei, insa, din pacate, aceasta nu prezenta semne vitale.Din pacate, parmaedicii nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind declarat decesul.Femeia avea acasa doi copii mici de ... citește toată știrea