Cluj: Tragedie in Apahida. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de tren

O persoana a fost lovita de catre un tren in comuna Apahida, localitatea Campenesti, 3 iulie, in jurul orei 13:30.Echipajele se deplaseaza in aceste momente la locul accidentului.,,Echipajele operative au gasit la fata locului un barbat de aproximativ 25 de ani, care prezinta leziuni incompatibile cu viata," au transmis reprezentantii ISU Cluj pentru Stiri de Cluj.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu ... citește toată știrea