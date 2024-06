Cluj: Tragedie in comuna Livada! Un barbat de 66 de ani a fost accidentat mortal de o masina pe trecerea de pietoni

Un barbat de 66 de ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina, vineri seara, in timp ce trecea strada pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe pe DN1C, in comuna Livada, in jurul orei 22.25.,,Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca, un barbat, de 48 de ani, care conducea un autoturism inspre municipiul Cluj-Napoca a accidentat ... citește toată știrea