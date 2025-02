Cluj: Tragedii incredibile intr-o singura zi: Doi barbati si-au incheiat, in mod dramatic, socotelile cu viata. Gasiti la o ora distanta unul de celalalt

Cluj: Tragedii socante intr-o singura zi in Campia Turzii: Doi barbati si-au pierdut viata in mod dramatic, gasiti la o ora distanta unul de celalaltPe 1 februarie 2025, doua tragedii incredibile au zguduit municipiul Campia Turzii. Doua persoane au fost gasite decedate la interval de o ora, barbati in varsta de 36 si respectiv 62 de ani. In ambele cazuri, s-a stabilit ca decesul a survenit prin spanzurare, fara a fi identificate urme de violenta pe corpurile acestora.Primul incident a fost ... citește toată știrea