Elevii inscrisi in anul scolar 2023-2024 in unitatile de invatamant preuniversitar (primar, gimnazial, liceal si postliceal) acreditat/autorizat localizate in municipiului Cluj-Napoca si comunele Floresti, Baciu, Apahida, Gilau, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton si Petrestii de Jos beneficiaza de gratuitate la transportul public local si metropolitan pe tot parcursul anului scolar.Titlurile de calatorie gratuite pentru elevi se incarca pe cardul de transport, in baza confirmarii calitatii de ... citeste toata stirea