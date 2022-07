CLUJ - Ultimele zile pentru recensamant: S-au deschis mai multe puncte de recenzare in Cluj-Napoca. Ce amenzi risca cei care refuza sa fie recenzati

Clujenii care nu vor sa primeasca in casa recenzorii, pot opta pentru deplasareala unul dintre cele opt puncte fixe distribuite in cartierele din municipiul Cluj-Napoca pentru realizarea recenzarii fata in fata.Aproximativ 70% dintre cetatenii care figureaza ca fiind domiciliati pe raza judetului Cluj au participat, pana la finalul saptamanii trecute, la Recensamantul obligatoriu al Populatiei si al Locuintelor 2021, amanat pana anul acesta din cauza pandemiei.Pentru ca a mai ramas doar o ... citeste toata stirea