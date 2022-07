Cluj: Un baiat s-a inecat in lacul Laguna Albastra. Politia a declansat o ancheta - VIDEO

UPDATE 1Politia anunta ca vineri, 8 iulie, in jurul orei 17.00, echipajele de la Sectia 8 Politie Rurala Huedin au fost sesizate despre faptul ca este posibil ca un minor, in varsta de 15 ani, sa se fi inecat in lacul Laguna Albastra, din localitatea Aghiresu.Minorul de 15 ani, din judetul Salaj a fost scos din apa de scafandrii ISU, echipajul medical prezent la fata locului declarand decesul, anterior fiind efectuate manevrele de resuscitare ale acestuia.In cauza, pentru asigurarea cadrului ... citeste toata stirea