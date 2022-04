Politistii clujeni apeleaza la ajutorul cetatenilor pentru a gasi un barbat de 57 de ani care a disparut in dimineata de 20 aprilie de la o locuinta din municipiul Cluj-Napoca si nu a mai revenit.BUDAI STEFAN, in varsta de 57 de ani, din municipiul Medias, judetul Sibiu a plecat voluntar de la o locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, la data de 20 aprilie, in jurul orei 11:30 si nu a mai revenit.Daca il vedeti, nu ezitati sa ... citeste toata stirea