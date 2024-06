Cluj: Un clujean a fost salvat de doi militari dupa un accident rutier! L-au scos imediat din masina rasturnata si i-au acordat primul ajutor - FOTO

Doi militari din judetul vecin nu au ezitat sa sara in ajutorul unui clujean, dupa un accident rutier care a avut loc in comuna clujeana Topa Mica.Desi se aflau in misiune, cei doi au oprit imediat cand au vazut masina rasturnata pe marginea drumului.Bogdan-Ionut Fantana si Dragos Rosa au actionat rapid, scotand soferul din autovehicul si oferindu-i cat de rapid primul ajutor.,,Intr-o demonstratie impresionanta de curaj si devotament, caporalul Bogdan-Ionut Fantana si fruntasul Dragos Rosa ... citește toată știrea