Cluj: Un incendiu violent a cuprins un depozit cu fan. In interior se afla mai multe utilaje agricole

Pompierii intervin in localitatea Catina, din judetul Cluj, pentru a stinge un incendiu la un depozit cu fan. Incendiul s-a intins pe o suprafata de 200 metri patrati. In incinta depozitului se afla mai multe utilaje agricole.Primii au interveniyat pompierii din Mociu, care au fost sustinuti de doua autospeciale trimise de la Dej.Nu au fost raportate persoane ranite in acest incident."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu care a ... citește toată știrea