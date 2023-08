Un traficant de substante interzise a fost prins in Cluj-Napoca in timp ce facea livrari pe un scuter. Un politist i-a cerut sa opreasca, dar acesta a fugit, fiind prins ulterior.Barbatul de 44 de ani s-a ales cu o multime de acuzatii penale.La data de 22 august a.c. politistii Biroului Rutier Cluj au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 44 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni la regimul rutier.In fapt, la aceeasi data, in jurul orei 15.00, ... citeste toata stirea