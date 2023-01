Cluj: Un tanar a disparut din spital si nu e de gasit - FOTO

Un tanar de 20 de ani a disparut dintr-un spital clujean si politia il cauta.Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, CRISAN GABRIEL IACOB, in varsta de 20 de ani, a parasit unitatea medicala situata in municipiul Cluj-Napoca, unde se afla internat, iar pana in prezent nu a revenit.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! ... citeste toata stirea