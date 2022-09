Cluj: Un tanar crescut la Casa de Copii le-a dus ghiozdane copiilor din Jucu de Sus - VIDEO

Remus Rostas, un tanar de 33 de ani, incercat de viata a mai dus la bun sfarsit o campanie umanitata. Joi, 1 septembrie, el a adus o bucurie pe chipurile a 80 de copii nevoiasi din Jucu de Sus, de la Scoala George Baritiu, care au primit ghiozdane pentru a merge de luni, 5 septembrie, la scoala."Eu am venit cu o bucurie de a le aduce rechizite si ghiozdane pentru ca sunt copii saraci, care au mare nevoie de aceste lucruri frumoase.Eu am fost crescut la Casa de Copii de la varsta de 1 an si ... citeste toata stirea