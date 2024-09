Cluj: Un tanar motociclist a ajuns la spital dupa accidentul din Grigorescu. Un taximetrist nu i-a acordat prioritate

Un accident rutier a avut loc in cartierul Grigorescu, in zona City Moon, ieri, 26 septembrie. Un taxi si o motocicleta au fost implicate in evenimentul rutier.Taximetristul in varsta de 61 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu, condus de un tanar de 22 de ani. Motociclistul a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate.,,La data de 26 septembrie a.c., in jurul orei 11.50, a fost inregistrat un accident rutier, pe strada Alexandru ... citește toată știrea