Cluj - Un tanar vinde oua pentru a-si ajuta fratele grav bolnav! Povestea lui Andrei si a mamei Valentina este emotionanta - FOTO

Un tanar din Cluj vinde oua si miere pentru a-si ajuta fratele bolnav de cancer."Am trecut de 2 ori pe langa Andrei, tanarul din imagine care vinde oua si miere... a 3-a oara cand am trecut pe langa el am hotarat sa opresc si astfel i-am aflat povestea.Andrei este un tanar cu handicap, care a fost abuzat si abandonat si vinde oua si miere pentru a isi ajuta fratele adoptiv in varsta de 12 ani bolnav de cancer osos.Atata el cat si fratele lui sunt adoptati de doamna Valentina, care este ... citește toată știrea