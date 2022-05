CLUJ - Vezi cum va fi vremea astazi, 16 mai. Clujul se va bucura de o zi insorita

Vremea azi, 16 mai. Luni se mai incalzeste putin si vremea frumoasa cuprinde majoritatea zonelor. Prin est, sud-est si la munte, dupa-amiaza pot sa apara cateva reprize de ploaie, iar maximele pleaca de la 21 de grade in depresiuni si pe litoral si ating 31 de grade in sud-vestul tarii.In nordul Transilvaniei si in Maramures nu sunt semne de ploaie si o sa avem o zi insorita, cu vant domol si temperaturi agreabile. Vor fi in jur de 24 de grade dupa pranz.In vestul tarii continua vremea ... citeste toata stirea