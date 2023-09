Clujul este permanent comparat cu Oradea, care vine tare din spate si sunt multi clujeni sau veniti in oras care analizeaza posibilitatea mutarii. Se pot compara cele doua orase in materia constructiei de centuri ocolitoare?"Relieful reprezinta principala diferenta, care face ca un kilometru de drum la Cluj sa fie de trei, patru ori mai costisitor decat in zonele de ses, cum este, de exemplu, la Oradea.Primarul Clujului, Emil Boc, apreciaza ca inclusiv traversarea unor zone de deal, ... citeste toata stirea