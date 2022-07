ClujBike: Biciclete gratuite, dar cu lantul sarit, ghidonul stramb sau roti indoite. Clujenii au parte de promisiuni si de piste care intarzie sa apara

O bicicleta ne poate scuti de banii dati pe combustibil, dar si de timpul petrecut in ambuteiaje, in marile orase. La Cluj-Napoca, de exemplu, bicicletele pot fi inchirate gratuit, prin aplicatia Cluj Bike. Suna bine si ecologic, insa nu totul merge roz. Bicicletele nu sunt in cea mai buna conditie, iar pistele promise inca intarzie, asa ca oamenii se cam tem sa intre cu ele in trafic.In doar cateva secunde, bicicleta de inchiriat poate fi in manile oricarui clujean care detine un card Cluj ... citeste toata stirea