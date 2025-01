Clujean agresiv ameninta o soferita in Floresti. I-a deschis usa masinii. "Tu chiar vrei sa fii batuta?" VIDEO

Un eveniment revoltator si periculos s-a produs in traficul din Floresti. Dupa o intersectie de pe strada Fagului, s-au trezit fata in fata masina in care se afla barbatul, un Ford si cea condusa de o femeie.Fara sa stea pe ganduri, soferul s-a dat jos si a venit la masina femeii, i-a deschis usa si a amenintat-o direct: "Tu chiar vrei sa fii batuta ?".Imediat dupa a lovit-o pe femeie (nu se vede daca i-a lovit telefonul cu care filma sau a lovit-o in fata).Aceasta si-a pastrat calmul si ... citește toată știrea