Clujean ajuns in Italia, in zona Milano: "Saracul Boc, daca vine aici ii da cu eroare, la cat de mult verde este" - FOTO

Clujul a ajuns orasul betoanelor si al datelor din granit, de pe urma carora unele firme au facut averi. Asa s-au tocat banii europeni, pentru a iesi la socoteala ca s-au atras fonduri multe, desi nu era nevoie de pavat cu granit tot centrul Clujului.Clujenii au cerut si cer in continuare zone verzi, nu betoane si granit. Se pare, insa, ca agenda Primariei Cluj-Napoca este alta si vrea sa duca orasul in Europa, in timp ce toata Europa renunta la beton si se intoarce la verdeata.Un clujean ... citește toată știrea