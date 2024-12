Clujean amendat pentru tulburarea linistii publice, la doua ore dupa ce ar fi fost la presupusa petrecere, fapt nereal; a contestat amenda in instanta iar procesul-verbal a fost desfiintat - dupa 2 ani

Un clujean a fost amendat pentru tulburarea linistii publice, la doua ore dupa ce ar fi fost la presupusa petrecere, fapt nereal; a contestat amenda in instanta iar procesul-verbal a fost desfiintat.Judecatoria Cluj-Napoca a constatat in ajunul Craciunului nulitatea procesului-verbal de amenda, la mai bine de doi ani de la comiterea faptelor, in 4 iulie 2022; petentul a aratat in instanta ca in ziua respectiva se afla impreuna cu colegul lui de serviciu la garajul unde isi depoziteaza ... citește toată știrea