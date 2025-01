Clujean arestat in Turda pentru violenta

Un clujean a fost arestat in Turda dupa ce a devenit violent fata de doua persoane, pe fondul consumului de alcool, si le-a provocat, in propria casa, leziuni cu un obiect taietor-intepator.Astfel,i n 8 ianuarie politistii dinTurda au retinut un tanar de 26 de ani, in urma unui conflict sesizat in 31 decembrie. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool, intre tanar si un barbat de 37 de ani, respectiv o femeie de 39 de ani, a izbucnit un conflict, in cadrul ... citește toată știrea