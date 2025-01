Clujean arestat pentru amenintare si santaj

Politistii din Manastur, sub coordonarea procurorilor, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 45 de ani, cercetat pentru santaj in forma continuata, doua infractiuni de amenintare, o infractiune de amenintare in forma continuata, razbunare pentru ajutorul dat justitiei si hartuire.Acesta a fost retinut in 21 ianuarie. Din cercetari a reiesit ca, in perioada mai - decembrie 2024, barbatul ar fi contactat-o pe fosta sa concubina, de 27 de ani, folosind diverse numere de telefon, ... citește toată știrea