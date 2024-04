Clujean arestat pentru violenta in familie! L-a agresat pe fiul de 9 ani al concubinei

La data de 2 aprilie 2024, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Mica, cercetat pentru comiterea infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie."Politistii au demarat cercetarile la data de 2 aprilie, cand in centrul localitatii l-au intalnit pe un minor de 9 ani, care prezenta urme de violenta in zona fetei.In acest context, au fost efectuate verificari, constatandu-se faptul ... citește toată știrea