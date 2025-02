Clujean arestat preventiv dupa ce a incercat sa fure dintr-o biserica din Marasti

Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a incercat sa fure dintr-o biserica din Marasti.E vorba de un barbat de 38 de ani din din Turda, retinut in 1 ianuarie de catre Politie si acuzat de comiterea infractiunilor de tentativa la furt calificat si furt calificat in forma continuata. Acestia sustin ca in 7 ianuarie in jurul orei 3.30 dimineata, prin fortarea unei usi de acces, barbatul ar fi patruns intr-un locas de cult situat in cartierul Marasti, fara a sustrage bunuri din interior. ... citește toată știrea