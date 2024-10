Clujean, arestat preventiv dupa ce si-a batut fosta iubita si i-a furat un inel de 6000 de lei. Barbatul era sub influenta substantelor psihoactive

Un barbat de 36 de ani din municipiul Turda a fost arestat preventiv de magistrati, dupa ce si-a batut fosta iubita si i-a furat un inel in valoare de 6000 de lei.Potrivit IPJ Cluj, barbatul este cunoscut pentru activitati infractionale, iar in noaptea de 4 spre 5 octombrie a intrat peste fosta lui iubita in casa.Clujeanul ar fi patruns prin efractie si escaladare in locuinta femeii. De asemenea, s-a constatat ca barbatul ar fi condus prin municipiul Turda, desi avea permisul de conducere ... citește toată știrea