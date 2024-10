Clujean arestat preventiv si acuzat de santaj si violarea vietii private, in forma continuata, ar fi fortat o victima sa-i dea 12.000 de euro amenintand-o cu publicarea de fotografii compromitatoare

Un clujean a fost arestat preventiv si acuzat de santaj in forma continuata, nu mai putin de 20 de acte materiale, si violarea vietii private, de asemenea in forma continuata.Acesta a fost dus de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca in fata instantei ieri si propus pentru arestare preventiva, propunerea fiind admisa. Acesta e acuzat de santaj in forma continuata - 20 acte materiale, violarea vietii private in forma continuata - zece acte materiale, lovire sau ... citește toată știrea