Un barbat din Gilau a fost atacat cu drujba, in timp ce isi vizita copilul. Barbatul s-a despartit de sotie si s-a dus joi seara sa isi viziteze copiii, cu acordul sotiei, sustine el.In momentul in care a ajuns la casa femeii si statea cu unul dintre copii in brate, acesta a fost atacat de doi barbati cu o drujba. "Concubinul fostei mele soacre a venit cu un ... citeste toata stirea