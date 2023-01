Clujean batut in autocar de doi tineri. Soferul nu a chemat politia pentru a nu intarzia la destinatie

Un barbat din Cluj a fost agresat de doi tineri intr-un autocar Dacos pentru un loc. Nimeni nu a vrut sa intervina, iar soferul nici nu a vrut sa cheme politia pentru a nu pierde timp si pentru a ajunge la timp la destinatie."Duminica, 22 ianuarie, cand veneam spre Cluj-Napoca cu autocarul Dacos, de la 10:49, am urcat sa imi ocup locul si la scurt timp am fost atacat de doua persoane de etnie rroma. Eu aveam locul platit si ei au spus ca vor locul. Eu am protestat si am spus ca e locul meu. A ... citeste toata stirea