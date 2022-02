Clujean cautat de Politie, dupa ce a disparut de acasa! L-AEsI VAZUT?

Un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 24 februarie a.c., insa nu s-a mai intors.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 24 februarie a.c., in jurul orei 10.00, MORAR DANIEL OVIDIU, in varsta de 32 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliul sau, insa nu s-a mai intors si nu a ... citeste toata stirea