Clujean cercetat sub control judiciar dupa o bataie in Feleac.Astfel, in 2 mai politistii din Apahida au retinut pentru 24 de ore un barbat de 37 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de lovire sau alte violente. Aceasta, dupa ce in 1 mai in jurul orei 18.20, echipajele de politie au fost sesizate despre un conflict produs intre trei persoane, in comuna Feleacu. Conform cercetarilor preliminare, a reiesit ca, barbatul, in timp ce se afla in vizita la o ... citește toată știrea