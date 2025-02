Clujean condamnat dupa ce a vandut pe Internet tricouri cu simboluri legionare

Un clujean a fost condamnat la inchisoare ieri - cu amanarea aplicarii pedepsei - dupa ce a vandut pe Internet tricouri cu simboluri legionare.Infractiunea de care e acuzat - "confectionarea, vanzarea, raspandirea, precum si detinerea in vederea raspandirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi". Anchetatorii au aratat ca in 20 februarie 2023 - deci in urma cu doi ani - acesta ar fi comercializat ... citește toată știrea